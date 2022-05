A cura della Redazione

Appalti in Campania per far fronte all'emergenza Covid. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati 23 persone, alle quali è stato notificato un invito a comparire.

Sono tre i filoni d'inchiesta avviati: uno relativo alla fornitura di ospedali modulari a Napoli, Salerno e Caserta; un altro alla fornitura di mascherine per bambini; l'ultimo a presunte appropriazioni indebite di tamponi e mascherine da parte di personale sanitario.

Tra gli indagati figurano anche il direttore generale dell'ASL NA 1 Centro, Ciro Verdoliva. Al vaglio degli inquirenti la sua posizione su un appalto e le ipotesi di reato di turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture.

Coinvolti nell'inchiesta anche una dirigente regionale, componente dell'Unità di Crici per l'emergenza coronavirus, e il coordinatore della task-force regionale in relazione alla fornitura di mascherine per bambini.