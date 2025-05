A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 76enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un supermercato di corso Malta per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal direttore dell’esercizio commerciale; lo stesso ha raccontato che, poco prima, il 76enne, dopo aver asportato dei generi alimentari, era uscito dall’attività commerciale ed era salito a bordo della propria autovettura.

Pertanto, il direttore, insieme a due dipendenti, ha tentato di fermare l’anziano, ma lo stesso, vistosi scoperto, ha innestato la marcia ed ha dapprima investito uno dei due dipendenti per poi andare ad impattare contro un veicolo in sosta, riuscendo comunque a darsi alla fuga.

Gli agenti, a seguito degli accertamenti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a rintracciare in pochissimo tempo il soggetto presso la sua abitazione, dove è stato bloccato e trovato in possesso della refurtiva.