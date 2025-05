A cura della Redazione

In fiamme tre capannoni industriali in via Volpicella, nel quartiere Barra di Napoli.

Il rogo sarebbe divampato a notte inoltrata, intorno alle 3,30, e riguarderebbe tre distinti stabilimenti che trattano caffè, materiale elettrico e detersivi.

L’incendio ha provocato una densa nuvola di fumo visibile anche da altre zone della città, rendendo l’aria irrespirabile nell’area in vicinanza del rogo.

Sul posto 11 squadre di vigili del fuoco provenienti anche da Caserta e Salerno, oltre alle forze dell’ordine.