A cura della Redazione

La Fondazione Cannavaro-Ferrara, sempre sensibile ai progetti a favore dei bambini e delle famiglie più disagiate, ha aderito all’invito del gruppo dei volontari “Je sto vicino a te” della Parrocchia Ave Gratia Plena di Barra nel fornire una serie di attrezzature sportive destinate ai ragazzi che animano il quartiere napoletano.

Sabato mattina a si è svolta - presso l’Istituto Povere Figlie della Visitazione - la cerimonia di consegna di tutto il materiale che occorre per l’attività fisica dei giovanissimi dopo gli studi, con un momento ludico conviviale che ha visto la presenza del Direttore della Fondazione, Vincenzo Ferrara.

Negli ultimi due anni si è registrato un valore più elevato di dispersione scolastica a causa della pandemia con varie problematiche legate all’attività didattica. La Fondazione ha accettato di dare una mano concreta acquistando materiale di cancelleria oltre che porte per giocare al calcio, canestri per il basket, palloni, set da ping pong e reti per la pallavolo. Attrezzature che potranno essere utilizzate, da oggi in poi, da centinaia di ragazzi.

Per iniziare, da fine giugno e per tutto luglio, le aree della Parrocchia accoglieranno un campo estivo con circa 100-120 bambini e ragazzi. Poi a settembre potranno proseguire altri programmi, indirizzati ai più giovani ma anche alle famiglie.