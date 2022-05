A cura della Redazione

Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La Partita”, l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà, che andrà in onda martedì 24 maggio alle ore 20.45 su SportItalia (Canale 60 del Digitale Terrestre). A sfidarisi allo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, calciatori di Serie A in attività e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli vs Resto d’Italia. L'iniziativa è patrocinata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC.

L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per l’Unicef e SHRO (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace e dei rifugiati ucraini. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, calciatori e sportivi di oggi e di ieri.

Sponsor tecnico e partner dell’evento GIVOVA, che anche quest’anno fornirà l’abbigliamento sportivo per le due squadre in campo.

Grande soddisfazione trapela dalle parole del presidente dell'azienda di abbigliamento sportivo, Giovanni Acanfora: “Per il secondo anno consecutivo GIVOVA sostiene l’evento sportivo benefico allo Stadio Maradona di Napoli, un luogo iconico non solo per i napoletani. GIVOVA è da anni lo sponsor di valide iniziative a sostegno del prossimo in difficoltà. La solidarietà e l’attenzione al sociale sono da sempre punti cardine del mondo GIVOVA. Noi che vestiamo lo sport sappiamo bene che è il gioco di squadra che porta, con tenacia, forza e fiducia, verso i più grandi successi”.

L’Amministratore Giuseppina Lodovico: “Siamo davvero entusiasti di sostenere un evento come “La partita”, che riunisce per un obiettivo comune tanti personaggi importanti del panorama sportivo, musicale e televisivo. Sarà per noi di GIVOVA un momento speciale, a cui teniamo molto. Sarà unico e coinvolgente respirare, nel suggestivo stadio di Napoli, l’emozione dell’incontro solidale, che segna per tutti la più grande vittoria”.