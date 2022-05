A cura della Redazione

Cocaina e crack, pusher arrestato dalla Polizia a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia di Napoli. Gli agenti di Polizia del Commissariato "San Giovanni-Barra" hanno controllato in via Domenico Atripaldi un uomo a bordo di un’auto.

E' stato così trovato in possesso di 13 involucri contenenti 6 grammi circa di cocaina e 4 “dosi” di crack del peso di un grammo circa.

Presso l’abitazione dell’uomo in corso San Giovanni, hanno altresì rinvenuto un bilancino di precisione.

F. C., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.