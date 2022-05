A cura della Redazione

Un poliziotto libero dal servizio, nel transitare in via Francesco Agello nel quartiere di San Pietro a Petierno a Napoli, ha notato un uomo che, davanti all’androne di uno stabile, dopo aver prelevato qualcosa tra alcuni cumuli di materiale di risulta, si è avvicinato al conducente di un'auto al quale l'ha consegnata per poi allontanarsi velocemente mentre la vettura è ripartita.

Il poliziotto ha inseguito l’uomo a piedi e, grazie al supporto di una Volante del Commissariato di Secondigliano, lo ha raggiunto e bloccato. I poliziotti sono poi ritornati davanti al palazzo dove l’uomo aveva effettuato lo scambio ed hanno rinvenuto una busta contenente 28 involucri con 33 grammi circa di marijuana ed una stecca di hashish del peso di circa un grammo.

Un 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.