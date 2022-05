A cura della Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un giovane che stava seguendo due ragazze e, dopo aver asportato il cellulare dalle mani di una di esse, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito fino a via Marvasi dove, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e trovato in possesso dello smartphone rubato poco prima.

A. C., un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni mentre il telefono è stato restituito alla proprietaria.