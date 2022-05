A cura della Redazione

Alto Impatto di Polizia e Municipale a Napoli ai Quartieri Spagnoli. i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Identificate 93 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 82 veicoli di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente.

Sono state inoltre contestate 26 violazioni del Codice della Strada per guida di veicolo già sottoposto a sequestro, mancata copertura assicurativa, mancata presentazione dei documenti di circolazione, per guida senza patente e per mancanza dei requisiti per la guida dei veicoli.

Infine, gli operatori hanno rimosso 2 veicoli per sosta vietata.