A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Sant’Attanasio - quartiere Arenaccia a Napoli - hanno notato due persone a bordo di due scooter ed una di esse che, dopo essere stata avvicinata da un giovane, ha ceduto qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 2 involucri con 1 grammo circa di cocaina e 85 euro, mentre l’altro aveva con sé 4 stecche di hashish e 20 euro.

Un 21enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'altro giovane, 23enne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.