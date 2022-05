A cura della Redazione

Sono poco meno di 800 i nuovi medici che a Napoli si apprestano a recitare il Giuramento di Ippocrate. Lunedì 30 maggio, al teatro Augusteo (ore 10) si svolgerà la cerimonia.

«Un momento molto importante per i giovani colleghi - dice Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli - ma anche per tutti noi e per la cittadinanza. Il Giuramento è infatti un momento di passaggio che resterà indelebile, ma lo è anche per tutti noi che abbiamo dedicato alla medicina una vita intera».

A rendere indimenticabile il Giuramento di Ippocrate sarà anche la presenza dell’attore Carlo Verdone, simbolo del Cinema italiano che con i suoi personaggi ha saputo sottolineare pregi e difetti degli italiani ma anche dei camici bianchi. Memorabile l'interpretazione del professor Raniero Cotti Borroni in "Viaggi di Nozze". Grazie alla sua presenza e al suo intervento, il Giuramento di Ippocrate sarà ancor di più un momento per sorridere, ma anche per riflettere.