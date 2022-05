A cura della Redazione

Non solo parcheggiatore abusivo ma anche lava-auto. Era il servizio "aggiuntivo" offerto da un uomo, sorpreso dagli agenti della Polizia Locale di Napoli ad esercitare la sua "attività" in via Chianche alla Loggia, tra l'Università Federico II e l'Orientale, in pieno centro cittadino.

Il soggetto, oltre a procacciare posti auto, si occupava anche del lavaggio, sulla pubblica via, delle vetture che i clienti gli affidavano per la sosta.

E' stato allontanato dai vigili urbani e sanzionato per esercizio senza autorizzazione dell'attività di posteggiatore.