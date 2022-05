A cura della Redazione

Pasti caldi ai senzatetto nei pessi della stazione di Napoli Centrale. Lunedì 30 maggio, a mezzogiorno, verrà presnetato il servizio "Cucina Mobile", il food truck con forni e bollitori a bordo che accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Progetto Arca e Angeli di Strada nella distribuzione serale di pasti caldi alle persone senza dimora che vivono in strada.

All'evento interverranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore al Welfare, Luca Trapanese, Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, Marcello Ciucci e Marika Cafiero, coordinatori Angeli di Strada Villanova, e Marco Zuccarini, referente per l’Italia di Z Zurich Foundation, la fondazione della multinazionale delle Assicurazioni, che finanzia progetti in tutto il mondo, e in Italia, volti ad aiutare le persone in condizioni di disagio.