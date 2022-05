A cura della Redazione

I Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi a Napoli sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che un amico era stato appena rapinato del suo telefono cellulare e stava inseguendo il rapinatore in direzione di via Marina.

I poliziotti, poco distante, hanno visto due uomini che stavano discutendo e uno di loro che, brandendo un paio di forbici e un coccio di bottiglia, stava minacciando l’altro ma gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

Un 40enne marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso anche di un cacciavite lungo circa 20 cm.