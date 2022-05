A cura della Redazione

Cala il sipario sulla quarta edizione di "Napoli Print and Cut", la fiera della stampa e del taglio interamente nata e sviluppata nel capoluogo partenopeo, svoltasi il 26, il 27 e il 28 maggio scorsi negli spazi della Città della Scienza via Coroglio a Napoli, dove i visitatori hanno potuto trovare un’ampia vetrina di tutti i macchinari più all'avanguardia . Una tre giorni, quella organizzata da Spazio Creativo Srl, interamente dedicata alle arti grafiche, con tante novità rispetto alle passate edizioni. Innanzitutto il numero degli espositori coinvolti: più di venti, provenienti da tutta Italia ed in particolare dal Centro Sud (con una percentuale del più 120% rispetto agli anni scorsi). Oltre mille, poi, i visitatori (più 300%), tra cui una grossa fetta (almeno 350) rappresentata da stakeholder e imprenditori che hanno potuto interfacciarsi direttamente in loco con clienti e potenziali acquirenti. Enorme, infine, anche il numero - superiore ai 30mila - di utenti coinvolti sulle piattaforme digitali (più 250%). Insomma "un successo quasi inatteso, che impone di lavorare subito alla quinta edizione della fiera. Sì, ci vedremo senz'altro a Print and Cut 2023", ha commentato, visibilmente soddisfatto, Massimo Solimene, direttore di Spazio Creativo Srl.

"Francamente non ci aspettavamo così tanto entusiasmo e partecipazione da parte degli addetti ai lavori, soprattutto dopo due anni di fermo a causa della pandemia - ha proseguito l'imprenditore partenopeo -. È stata una piacevole sorpresa vedere tante aziende campane e non, fare richiesta di adesione. Posso già annunciare fin d'ora che il prossimo anno approderemo nei padiglioni della Mostra D’Oltremare. Napoli Print & Cut è nata per riaffermare una posizione di primato nel settore grafico acquisita nel corso delle passate edizioni. Il nostro intento – conclude Solimene -, resta quello di portare l'evento a livelli sempre più competitivi sulla scena nazionale, e diventare così un punto di riferimento per il Mezzogiorno nel campo delle arti grafiche".