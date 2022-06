A cura della Redazione

Sesso in strada nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, in zona Garibaldi. Due senza fissa dimora sono stati filmati mentre avevano un rapporto intimo sul marcipiadi dove stazionano tanti sfortunati nel degrado più assoluto, tra rifiuti e condizioni igienico-sanitarie pessime.

Il video sta facendo il giro del web ed è stato postato anche sulla pagina Facebook de La Radiazza, il programma radiofonico di Radio Marte condotto da Gianni Simioli. "Il video di due disperati senza fissa dimora che vivono in un accampamento attorno alla Stazione centrale di Piazza Garibaldi che fanno sesso in pubblico tra coperte luride e sporcizia ci spinge a dire che il limite della sopportazione rispetto a questo degrado è stato ampiamente superato - dicono Simioli e il consigliere regionale di europa verde, Francesco Emilio Borrelli -. I servizi sociali devono intervenire assieme alle forze dell'ordine e alle altre istituzioni per restituire dignità e decenza a quest'area e trovare una soluzione dignitosa per queste persone".

"Una cosa è la solidarietà altro è la strafottenza e l'anarchia, hanno concluso. La loro è una battagli che va avanti da anni tra continue denunce dello stato pietoso in cui versano quei luoghi e soprattutto delle condizioni di vita dei clochard. Ma nessuno fa nulla, in primis le Istituzioni, nonostante le numerose segnalazioni quasi quotidiane di commercianti, cittadini e turisti.