A cura della Redazione

Degrado e sicurezza in piazza Garibaldi a Napoli, il Comune interviene. Per contrastare le criticità registrate nella zona - di cui si è discusso nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura -, l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha dato indirizzo alla Polizia Locale di protrarre i servizi fino alle 24 a partire già dal 31 maggio. L'obiettivo è di presidiare anche in orari serali la piazza e le aree limitrofe, soprattutto per "combattere" la presenza dei mercatini abusivi di materiale recuperato dai rifiuti urbani.

La Polizia Locale è attiva da diversi mesi in tutta in piazza Garibaldi, assicurando il presidio di quel territorio in continuità dalle 08.30 fino alle 20.30. Con la nuova disposizione, tre pattuglie in auto, per un totale di 9 agenti, che assicuravano il presidio di competenza del territorio negli orari antimeridiani, sono ora impegnate nel servizio d'istituto fino alla mezzanotte.

Nella sola serata di mercoledì, grazie alla collaborazione con Asìa, è stato sottratto circa un quintale di merce prelevata dalla spazzatura e pronta ad essere esposta per la vendita: il materiale è stato conferito nell'apposito autocompattatore per la conseguente distruzione.

Come concordato durante la riunione del Comitato, nei prossimi giorni i servizi di controllo saranno integrati con l'impiego delle forze dell'ordine.