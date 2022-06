A cura della Redazione

Quasi 130 kg di droga sequestrati e una denuncia a piede libero.

Deve rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 27enne di Casavatore.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno perlustrato la zona conosciuta come "Terzo Mondo" a Secondigliano. Qui fermano un 27enne in strada. Lo perquisiscono trovandolo in possesso di diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, 7 dosi di marijuana e di una dose di hashish. Nelle tasche c'erano poi diversi bigliettini con indirizzi di Casavatore e numeri di telefono.

Successivamente sono state effettuate alcune perquisizioni e, in una casa che sembrava abbandonata, i militari trovano altra marijuana suddivisa in diversi confezionamenti per un peso complessivo di 115 kg. In un'altra stanza c'erano invece 5 chili e mezzo di hashish. Ed ancora, sulla terrazza, in una serra artigianale, 4 piante di cannabis indica per un peso complessivo di quasi 3 chili e diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Rinvenuti e sequestrati inoltre 1.150 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri indagano per risalire alla proprietà e alla disponibilità di quei locali dove era nascosta tutta quella droga.