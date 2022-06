A cura della Redazione

Multato per divieto di sosta, va in escandescenze e si scaglia contro gli agenti della Polizia Locale. E' accaduto a Napoli, nel quartiere Scampia. I vigili erano in servizio in viale della Resistenza in occasione del concerto della ‘Orchestra Junior Verticale’ composta da giovani studenti.

L'uomo, un 52enne napoletano con precedenti penali per minacce e lesioni a pubblici ufficiali e per reati in materia di stupefacenti, vistosi comminata la sanzione, ha iniziato a inveire e minacciare ripetutamente gli uomini della Municipale, e successivamente ha investito volontariamente un ufficiale ed un maresciallo intervenuti a supporto dei colleghi. Subito dopo si è dato alla fuga provando a far perdere le proprie tracce, nascondendosi in un tratto isolato di via Roma verso Scampia, dove è stato intercettato e tratto in arresto.

L’investitore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sottoposto a rito direttissimo per i reati di minaccia e violenza contro i pubblici ufficiali, oltre che per l’omissione di soccorso. Per lui una condanna a otto mesi con obbligo di firma, pena aggravata dai precedenti specifici e dalle importanti lesioni cagionate al personale della Municipale.

Al capitano responsabile della Unità Operativa Scampia in strada con i suoi agenti, infatti, è stata diagnosticata la frattura della tibia ed una prognosi iniziale di 30 giorni. Più lievi le conseguenze per l’altro operatore investito, medicato in Pronto Soccorso e refertato con 5 giorni di prognosi.