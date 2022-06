A cura della Redazione

Consegnato alla Sezione Aerea di Napoli il nuovo elicottero bimotore “PH-139D”. L’evento è avvenuto alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d'Armata Michele Carbone.

Il nuovo velivolo è caratterizzato da una maggiore autonomia di volo e da strumentazioni tecnologiche in grado di elevare le capacità operative della Sezione e quindi degli altri Reparti della Guardia di Finanza, terrestri e navali.

In particolare, il mezzo aereo può imbarcare fino a 12 persone e ha un’autonomia oraria che permette fino a 4 ore e mezza di volo, così da poter esplorare, sia di giorno che di notte e grazie alla presenza di sensori particolarmente avanzati, un’area molto ampia, che si estende fino a 500 miglia nautiche (equivalenti a oltre 900 chilometri).

Inoltre, è dotato di un sistema di telerilevamento molto performante, tale da consentire una ricognizione geologica che conduca a una mappatura accurata del territorio, con classificazione e composizione del suolo.

Infine, l’elicottero “PH-139” dispone di un verricello ed è quindi attivamente impiegabile in missioni di ricerca e soccorso.

Il nuovo mezzo aereo, oltre ad accrescere le potenzialità del Corpo nell’individuazione e repressione dei fenomeni illeciti nel settore economico-finanziario, consentirà di imprimere ulteriore impulso al ruolo di “Polizia del mare”, affidato in via esclusiva alla Guardia di Finanza con un decreto del 2016 e, non ultimo, di svolgere, nei territori montani e impervi della Campania, della Puglia e della Basilicata, missioni di ricerca e soccorso, in stretta sinergia con la componente del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, a breve, sarà operativa alla sede di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).