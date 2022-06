A cura della Redazione

Il padre in manette, il figlio denunciato. Il primo per reatiin materia di droga, il secondo per detenzione di munizioni. A San Giovanni a Teduccio, gli agenti del Commissariato di Polizia San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in vico Catari, presso l’abitazione di un uomo, dove l’hanno sorpreso insieme ad un’altra persona. Nella casa c'erano 239 grammi di cocaina suddivisa in 114 dosi, 10 bustine con 23 grammi circa di marijuana, 8 pezzi di hashish per circa 120 grammi, due radio portatili, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 9.060 euro.

Il proprietario dell’appartamento, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro soggetto che era con lui è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una bustina di marijuana.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo anche in un’abitazione al piano superiore dove hanno sorpreso il figlio dello spacciatore, un 18enne napoletano, in possesso di 2 cartucce calibro 38 special e, pertanto, lo hanno denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Infine, in un vano del sottoscala dello stabile, hanno rinvenuto una busta ed altri 19 involucri di marijuana, 7 cartucce di vario calibro ed un panetto di hashish che sono stati sequestrati.