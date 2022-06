A cura della Redazione

Sversa abusivamente mattonelle e altri materiali di risulta in via Toledo a Napoli, nei pressi del Banco di Napoli, angolo via San Giacomo. L'uomo aveva utilizzato un bidone della raccolta differenziata caricando al suo interno tutto e depositandolo poi in strada.

Un cittadino ha ripreso la scena con il telefonino ed inviato la segnalazione alla Polizia Locale che, intervenuta sul posto, ha individuato il responsabile: si tratta di un 58enne napoletano residente ai Quartieri Spagnoli, con diversi precedenti alle spalle, uno dei quali un furto aggravato presso un supermercato.

Gli agenti della Municipale lo hanno rintracciato a casa contestandogli i fatti. L'uomo ha dichiarato di aver ricevuto 15 euro da una persona, che non ha saputo più individuare, per mettere in atto lo scarico del materiale. Oltre alla denuncia, dovrà pagare anche 500 euro di ammenda. I rifiuti inerti sono stati poi rimossi dall'ASIA e, in parte, anche dallo stesso responsabile. Ripristinato il luogo al suo stato iniziale di decoro. In corso accertamenti per verificare se il 58enne fosse percettore del reddito di cittadinanza.

"L’inciviltà sta dilagando. Per fermarla dobbiamo denunciare sempre, cambiare mentalità e le Istituzioni devono applicare la tolleranza zero contro questi soggetti - ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Oltre all’intervento delle Istituzioni ed una riforma giuridica, serve una mobilitazione sociale da parte della cittadinanza prima che questi soggetti prendano definitivamente il sopravvento".