A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "San Ferdinando" di Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sabato mattina in via Alessandro Manzoni per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati in uno stabile dove hanno trovato un uomo che, brandendo un coltello, ha dapprima tentato di colpirli per poi allontanarsi verso un parcheggio dove è salito a bordo di un’auto.

In quei frangenti gli operatori, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Posillipo, hanno fermato l’auto e uno degli agenti è entrato nell’abitacolo riuscendo a disarmare l’uomo e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Un 46enne napoletano è stato denunciato per lesioni, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre il coltello, con la lama lunga circa 12 cm, è stato sequestrato.