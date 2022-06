A cura della Redazione

Agguato in mattinata a Soccavo, quartiere di Napoli. Un 66enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada, in via Paolo Grimaldi.

Sul posto i carabinieri che indagano. Stando a quanto si apprende, l'uomo, M. D. C., sarebbe già noto alle forze dell'ordine.

Al momento, tutte le piste sono al vaglio degli investigatori.