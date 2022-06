A cura della Redazione

Sorpreso a rubare in un spermercato, viene denunciato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti in via della Maddalena, nel centro storico, per la segnalazione di un furto presso una strttra commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un uomo prelevare diverse confezioni di tonno in scatola dagli scaffali per poi occultarle all’interno di alcune borse ed uscire senza pagare e, pertanto, l’aveva raggiunto e fermato.

L’uomo è stato identificato per un 43enne georgiano e denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Con sé aveva infatti una tronchese.

La merce asportata è stata riconsegnata al titolare del supermarket.