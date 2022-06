A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Arenella", durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Domenico Fontana - zona Rione Alto di Napoli - hanno notato un uomo che stava parlando con alcune persone e che, alla vista della Volante, si è allontanato frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico in direzione di via Palermo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Vizioli, trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 1.415 euro.

P. M., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.