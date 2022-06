A cura della Redazione

Aggredisce la moglie, arrestato dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Garibaldi per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna, in forte stato di agitazione, la quale ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal marito in presenza dei figli minori.

L’uomo, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.