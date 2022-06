A cura della Redazione

Traffico di documenti di identità e immigrazione clandestina. Due persone arrestate all'Aeroporto di Capodichino a Napoli.

I finanzieri e i funzionari dell’Ufficio ADM di Napoli hanno sottoposto a controllo due passeggeri provenienti da Mikonos (Grecia) scoprendoli in possesso ingiustificato di cinque documenti d'identità.

Due di questi erano utilizzati come documenti personali mentre per i restanti, rinvenuti nei bagagli a seguito, i due fermati non hanno fornito risposte circa le origini e la reale proprietà.

Tali circostanze hanno consentito ai militari delle Fiamme Gialle e ai funzionari dell'Agenzia dei Monopoli di approfondire i controlli in merito all'originalità dei documenti, facendo emergere che erano stati tutti falsificati.

Sequestrati i documenti contraffatti e tratti in arresto i due responsabili, un 31enne dello Yemen e un 34enne di Lecce, per immigrazione clandestina, possesso di documenti falsi e ricettazione.