Controlli dei carabinieri a Bagnoli, zona caratterizzata da numerosi locali di intrattenimento. I militari hanno rinvenuto, addosso a un 22enne napoletano, un coltellino del tutto particolare: due bastonicini in legno, come quelli utilizzati per i gelati, a cui era legata con del nastro isolante una lama (nella foto).

Denunciati anche 4 parcheggiatori abusivi, uno sanzionato amministrativamente. In via Corioglio, alcuni avventori dei locali dovevano pagare fino a 10 euro per parcheggiare l'auto.

Sanzionato anche un club, trovato ad impiegare un lavoratore in nero. Multa fino a 15mila euro.