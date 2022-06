A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Vicaria-Mercato" di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto in via Ignazio Ciaia, nel centro storico, ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito fino in piazza Calenda dove, grazie al supporto delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, l’uomo, dopo aver effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e aver impattato contro un’auto di servizio, è stato definitivamente bloccato e trovato in possesso di 2 coltelli e uno spadino.

Un 22enne georgiano con precedenti di polizia è stato denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.