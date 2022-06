A cura della Redazione

La Polizia Municipale di Napoli, su segnalazione di alcuni residenti, è intervenuta nel quartiere di Scampia, in via Ernesto Rossi, per la presenza nei giardini pubblici di alcuni cani di grossa taglia privi di accompagnatore e museruola.

Gli agenti, insieme al personale della ASL Servizio Veterinario, giunti sul posto, hanno rilevato la presenza di alcuni manufatti abusivi adibiti a canili occupati da due cani di grossa taglia. Le strutture, realizzate con materiali “leggeri”, sono state immediatamente demolite e rimosse con l’ausilio di personale della Napoli Servizi.

Due le costruzioni in muratura, invece, sequestrate e per le quali è stata inoltrata la notizia di reato alla Procura della Repubblica. I cani ritrovati sono stati affidati ai proprietari, rintracciati attraverso il micro-chip, e diffidati affinché provvedano alla corretta tenuta degli animali.