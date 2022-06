A cura della Redazione

Ieri pomeriggio una donna, accompagnata dalla figlia, si è presentata presso gli uffici del Commissariato di Polizia di Secondigliano per denunciare di essere vittima di estorsione da parte del figlio. Ha raccontato che, durante la mattinata, l'uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi minacciandola con un martello e costringendola a scappare di casa.

La vittima ha altresì raccontato che, negli ultimi mesi, oltre alle minacce, il figlio aveva iniziato ad usare violenza nei suoi confronti.

I poliziotti hanno individuato e rintracciato il soggetto presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto il martello che sarebbe stato usato per minacciare la donna.

L'uomo, un 39enne napoletano, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per estorsione.