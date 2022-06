A cura della Redazione

Tragedia a Napoli, dove questa mattina un bambino di 3 anni è morto investito da un'auto in via Marco Polo, nel quartiere di Fuorigrotta.

Il piccolo era in compagnia della madre quando, pare, mentre attraversava la strada è stato travolto da un'auto. Il conducente si sarebbe fermato per prestare soccorso ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Sul posto il personale sanitario, la Polizia del Commissariato di Bagnoli e gli agenti della Municipale. Indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.