A cura della Redazione

Un'auto noleggiata a lungo termine era scomparsa da Roma, rintracciata e sequestrata dalla Polizia Locale a Napoli. I primi accertamenti condotti dalla Polizia Giudiziaria della Procura capitolina, che aveva avviato le indagini, avevano indirizzato le ricerche verso il capoluogo partenopeo, cosicché le successive attività sono state delegate al nucleo specializzato della Municipale napoletana, che è riuscita a risalire ai più recenti spostamenti della vettura nella zona di Pianura.

Il veicolo - una Jeep Renegade - è stato intercettato in movimento lungo via Sartania e successivamente fermato in zona Agnano. Alla guida c'era un cittadino napoletano di 75 anni che non ha saputo giustificare la provenienza della vettura ed a quale titolo ne avesse la disponibilità.

Gli accertamenti successivi hanno poi rivelato che il soggetto era pregiudicato per diversi reati contro il patrimonio, non ultima la ricettazione di titoli di credito. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti documenti ed assegni di dubbia provenienza, carte di circolazione di veicoli intestati a soggetti terzi ma con dati alterati come se fossero duplicati del medesimo libretto, una targa prova non intestata all'uomo e decine di assegni di diversi istituti di credito, alcuni dei quali in bianco, per un ammontare complessivo di circa 90 mila euro.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro preventivo in attesa dell’esito degli accertamenti sulla natura ed il possesso. Nell’immediato, invece, il soggetto fermato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’appropriazione indebita e la vettura prelevata e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Roma, in esecuzione del suo ordine di rintraccio.