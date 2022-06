A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Piscinola per la segnalazione di una rissa in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, l’ex compagno della madre lo aveva aggredito con calci e pugni ed aveva inoltre tentato di investirlo con la propria autovettura per poi allontanarsi.

Grazie alle descrizioni e alle indicazioni della direzione di fuga fornite dalla vittima, hanno raggiunto l’aggressore trovandolo con un coltello in mano e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. I poliziotti hanno poi accertato che l'uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Un 54enne napoletano è stato arrestato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

(foto di repertorio)