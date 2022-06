A cura della Redazione

Pubblicato sul sito dell'Asìa Napoli, l'azienda municipalizzata che gestisce la raccolta rifiuti nel capoluogo campano, l’avviso finalizzato all'assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città.

I requisiti minimi di partecipazione sono: età minima 18 anni; licenza media inferiore; possesso di patente (A e/o B).

La selezione, per titoli ed esami, prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla; tutto le informazioni di dettaglio sono riportate sul sito www.asianapoli.it nella "sezione trasparenza - bandi di concorso".

La domanda può essere inoltrata solo per via telematica tramite il portale, inviando l’apposito modulo da compilare on-line, entro il 27 luglio prossimo.

“La selezione legata al bando è il passaggio preliminare fondamentale per dare consistenza a tutta la progettualità legata al PNRR - dichiara l’Amministratore Unico di ASIA, Domenico Ruggiero -. La riorganizzazione in corso non può limitarsi al rinnovamento dei vertici, ma deve riguardare anche la forza lavoro distrettuale, intervenendo sulle fondamenta di un’azienda da troppi anni penalizzata dal continuo, costante ed irreparabile ridimensionamento del numero di operatori addetti, territorialmente impegnati. ASIA è pronta a coinvolgere nuovi protagonisti in questo rinnovamento, puntando, in via prioritaria, sui giovani. Per chi ha intenzione di partecipare al concorso, l'invito è quello di studiare gli argomenti indicati nel bando. Dalla graduatoria - conclude - sarà data priorità ai primi duecento che concorreranno per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 14 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia e ciò al fine di dare spinta all'occupazione giovanile".