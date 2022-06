A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare via Diomede Marvasi, in zona Porta Nolana, hanno notato due uomini confabulare tra loro e uno di essi ha consegnato un cellulare all’altro in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto i due che, alla loro vista, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Gli agenti hanno trovato il “venditore” in possesso di 820 euro e 6 smartphone, uno dei quali rapinato lo scorso 23 giugno, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso del cellulare acquistato poco prima.

L’uomo, un 30enne del Niger con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente indiziato di ricettazione nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare rubato è stato restituito al legittimo proprietario.