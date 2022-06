A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, nel transitare in via Brindisi nel quariere Vasto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

E' stato così raggiunto ma, dopo aver dato una spallata ad uno dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga. Dopo una colluttazione è stato poi bloccato. Si tratta di un 63enne napoletano.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che era evaso dai domiciliari a cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti.

E' stato nuovamente arrestato, questa volta per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.