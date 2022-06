A cura della Redazione

Droga e una bomba sotterrate in un'aiuola. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel quartiere Barra di Napoli. A "difesa", verosmilmente, di quel pezzetto di terra, era stato posizionato un pitbull. I militari, una volta ammansito il cane, hanno ispezionato una buca coperta da una pesante pietra. Al suo interno vi era un contenitore di plastica contenente 470 grammi di cocaina ancora da tagliare.

Ma non è tutto. E' stato rinvenuto un cilindro con una cordicella in cotone, racchiuso in una confezione di plastica sottovuoto: si tratta di una bomba con miccia a lenta combustione con 100 grammi di tritolo.

Sul posto sono giunti gli artificieri dei carabinieri per disinnescare l'ordigno.