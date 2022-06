A cura della Redazione

Alto Impatto a Scampia delle forze dell'ordine. Gli agenti di Polizia del locale Commissariato e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere napoletano e al rione Monterosa, in piazza della Libertà.

Nel corso dell’attività sono state identificate 175 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, e controllati 120 veicoli, di cui 30 motocicli sottoposti a fermo amministrativo e 5 sequestrati ai fini della successiva confisca. Sono state 19, invece, le vetture sequetsrate

Inoltre, sono state contestate 55 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, per un totale di 66.500 euro.

Infine, 11 i conducenti sanzionati per non aver mai conseguito la patente di guida, fra questi 5 sono stati denunciati per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.