A cura della Redazione

Crack e cocaina sequestrati dalla Polizia a uno spacciatore. I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Grazie Soprammuro, nel quartiere Mercato, hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore, trovandolo in possesso di 2 involucri con circa 0,21 grammi di crack e 2 involucri con circa 0,56 grammi di cocaina, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro con 0,07 grammi di "polvere bianca".

R. S., 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di droga per uso personale