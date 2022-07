A cura della Redazione

Ha seminato il terrore tra i commercianti di Fuorigrotta un 22enne ghanese arrestato dai carabinieri. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di lesioni aggravate e danneggiamento.

I fatti sono accaduti in via Caravaglios, dove l'indagato è entrato in un negozio e ha aggredito senza motivo il titolare. Poi si è spostato presso l'attività commerciale vicina, spaccando la vetrina. Con un pezzo di vetro in mano ha ferito il commerciante. Alla fine, i militari dell'Arma, allertati tramite una segnalazione al 112, sono arrivati e lo hanno fermato e ammanettato.

L'esercente ferito è stato trsposrtato al vicino ospedale San Paolo, aveva una ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple sul corpo. Per lui una prognosi di tre settimane.