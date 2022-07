A cura della Redazione

Il personale sanitario degli ospedali napoletani ancora una volta oggetto di aggressioni. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato al Vecchio pellegrini. Qui, un paziente - positivo al Covid - ha dapprima insultato e poi preso per il collo un infermiere.

Il motivo? L'operatore sanitario non gli ha consentito di mangiare una pizza nel pronto soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato e denunciato l'aggressore, un 41enne napoletano con precedenti, per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggrvate. Nessuna conseguenza per l'inferimere, solo segni di sul collo di un tentativo di strangolamento.

Un'altra aggressione, questa volta al Cardarelli, è avvenuta a danno di una guardia giurata. Un utente stava facendo la fila e, spazientitosi, ha iniziato a inveire contro il vigilante, poi strattonandolo e colpendolo con una testata al volto. Ha riportato la frattura delle ossa del naso, ne avrà per 10 giorni. L'uomo, un 63enne anche lui già noto alle forze dell'ordine, verrà denunciato dai carabinieri accorsi sul posto.