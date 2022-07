A cura della Redazione

Chiuso un market nel centro storico di Napoli per 10 giorni. La decisione è stata adottata dal Questore su proposta della Polizia Municipale - Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale - Tutela Emergenze Sociali e Minori di Napoli.

Nella serata del 12 marzo scorso, gli agenti della Polizia Locale, effettuarano un controllo presso l’attività commerciale in via Sant’Anna dei Lombardi.

In quella circostanza, fu denunciato un dipendente del per aver somministrato due birre a due ragazze, minori di 16 anni, alle quali non era stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.