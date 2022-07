A cura della Redazione

La Polizia Municipale di Napoli ha disposto, unitamente a personale della Polizia di Stato, un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe.

Sono stati fermati e sottoposti a controllo 53 veicoli, di questi 13 sono stati sottoposti a sequestrato per mancanza di polizza assicurativa, 2 perché i conducenti non avevano mai conseguito la patente; altri 2 perché messi in circolazione sebbene già gravati dal vincolo del fermo e precedentemente affidati ai proprietari in custodia giudiziaria. Denunciato un automobilista perché in possesso di patente falsa.

Non sono mancati i controlli alle autovetture con targa straniera. Tra quelle verificate, 2 sono state sanzionate per irregolarità della documentazione esibita. Sono stati infine 5 i veicoli verbalizzati e rimossi con carro attrezzi perché in sosta vietata.

In totale, gli agenti hanno riscontrato e contestato ben 55 violazioni al Codice della Strada.