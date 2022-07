A cura della Redazione

Tentativo di rapina e aggressione ai poliziotti, arrestato. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nuova Poggioreale per la segnalazione da parte di personale della Polizia Penitenziaria di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava minacciando un'altra persona brandendo un coccio di bottiglia a scopo di rapina; in quei frangenti, grazie al supporto degli agenti della Penitenziaria, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l'uomo.

M.A., 42enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.