A cura della Redazione

E' arrivato a all'aeroporto di Capodichino Ciro Guglielmo Filangieri, 52enne napoletano condannato a 18 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti, aggravta dal metodo mafioso.

L'uomo - ritenuto contiguo al clan Giuliano di Forcella - è stato estradato da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove è stato arrestato. Ad attenderlo a Napoli personale della Polizia di Stato, che lo ha preso in custodia conducendolo poi in carcere per l'espiazione della pena.

La Squadra Mobile di Napoli ha effettuato una complessa attività info-investigativa volta alla localizzazione di Filangieri , alias "Ciro Ciro", in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo ed il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, accertando come lo stesso si fosse rifugiato nella città emiratina di Dubai.

II latitante è stato rintracciato nella zona di Dubai Marina ed una volta preso in consegna dalla Polizia di locale è stato imbarcato su un volo per l'Aeroporto partenopeo, scortato da personale della Divisione Interpol.