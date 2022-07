A cura della Redazione

Trovato con un coltello, denunciato minorenne a Napoli. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Discesa Coroglio hanno notato uno scooter con due ragazzi a bordo privi del casco protettivo. Alla vista dei poliziotti, hanno accelerato per eludere il controllo nonostante fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Boccaccio, è stato bloccato.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello zainetto del passeggero, un 16enne napoletano, un coltello con la lama lunga 8,5 cm e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane alla guida del ciclomotore, un 14enne napoletano, è stato sanzionato per guida senza patente e senza casco protettivo, per mancanza di copertura assicurativa e per non aver ottemperato all’alt.

Infine, lo scooter e il coltello sono stati sequestrati e i minori riaffidati ai genitori.