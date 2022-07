A cura della Redazione

Topi d'appartamento arrestati a Napoli. La Polizia è intervenuta in via Brigata Bologna, nel auqrtiere Fuorigrotta, per la segnalazione di due persone che si stavano calando dal balcone di un'abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, le hanno intercettate nel vialetto che conduce all'edificio mentre si stavano dando alla fuga e, dopo un breve inseguimento a piedi, li hanno bloccati. Avevano con sé due borse al cui interno sono stati rinvenuti orologi, monili, bracciali e anelli d’oro nonché un paio di guanti, una torcia e una pinza.

Due fratelli napoletani di 35 e 43 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari.