A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un hotel di viale Umberto Maddalena per effettuare un accertamento su un ospite della struttura presentatosi al check-in con una carta d’identità emessa dalle autorità bulgare e risultata rubata.

I poliziotti hanno trovato l’uomo che ha dichiarato di essere il cittadino bulgaro la cui foto era sul documento, nonostante fosse lampante che non si trattava della stessa persona.

Una volta accompagnato presso gli uffici di polizia per sottoporlo a rilievi foto-dattiloscopici, gli agenti lo hanno identificato per un 24enne siriano e lo hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente indiziato di ricettazione. Il giovane è stato anche denunciato per sostituzione di persona.